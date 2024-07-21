Реднапп вспомнил об отказе трансфера Шевченко в Вест Хэм: Это слишком дорого

Харри Реднапп мог подписать юного Шевченко, но в свое время пожалел деньги.

“Фрэнк Лэмпард-старший тогда был моим ассистентом. Он знал ребят из Ист-Энда, занимавшихся бизнесом в Украине. Они сказали: "Мы можем привезти на просмотр любых игроков – лучших игроков, на которых следует обратить внимание".

Они привезли двух футболистов и мы организовали матч с резервом "Барнета". Шевченко сделал дубль, он нам понравился, но стоил около 1 миллиона фунтов. Я помню, как говорил с Фрэнком после этого и сказал: "Это слишком дорого".

Ему было всего 17 или 18 лет. Мы его не купили, эти ребята позвонили мне через несколько лет и ругали меня за это", – признается Реднапп.