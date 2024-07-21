Забарный не принял участие в первом спарринге Борнмута в межсезонье

В товарищеском матче в рамках американского турне встречались представитель Первой лиги Англии "Рексем" и участник АПЛ "Борнмут". Матч завершился со счётом 1:1.

Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный не появился на поле в этом поединке. Несмотря на то, что главный тренер Андони Ираола совершил 10 замен, защитник остался на скамье для запасных.

Это был первый матч "Борнмута" в межсезонье. Следующий поединок команда проведет в ночь с 24 на 25 июля (по центральноевропейскому времени) против "Арсенала".

Чемпионат для "вишенок" стартует 17 августа выездным противостоянием с "Ноттингемом Форест".