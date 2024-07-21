Забарный не принял участие в первом спарринге Борнмута в межсезонье
Сыграл 21 футболист, но не украинец
Getty Images/Global Images Ukraine
В товарищеском матче в рамках американского турне встречались представитель Первой лиги Англии "Рексем" и участник АПЛ "Борнмут". Матч завершился со счётом 1:1.
Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный не появился на поле в этом поединке. Несмотря на то, что главный тренер Андони Ираола совершил 10 замен, защитник остался на скамье для запасных.
Это был первый матч "Борнмута" в межсезонье. Следующий поединок команда проведет в ночь с 24 на 25 июля (по центральноевропейскому времени) против "Арсенала".
Чемпионат для "вишенок" стартует 17 августа выездным противостоянием с "Ноттингемом Форест".
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