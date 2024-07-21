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Чеберко сыграл в старте Коламбуса: его команда проиграла Атланте, украинец получил желтую

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Вышел на поле впервые за три матча

Чеберко сыграл в старте Коламбуса: его команда проиграла Атланте, украинец получил желтую

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата МЛС "Атланта Юнайтед" встречалась с "Коламбус Крю". Матч завершился со счётом 2:1.

Украинский центрбек Евгений Чеберко вышел в стартовом составе “Коламбуса” и провел на поле 79 минут. В середине первого тайма он получил желтую карточку, ставшую для него второй в текущем сезоне.

"Атланта Юнайтед" - "Коламбус Крю" 2:1

Голы: Грегерсен 60, 77 – Росси 36

Чеберко сыграл впервые за три матча – предыдущие два он просидел на скамье для запасных.

В настоящее время "Коламбус" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уступает лидеру "Интера" 10 очков, однако имеет еще два матча в запасе.

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Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко Атланта Юнайтед
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