Чеберко сыграл в старте Коламбуса: его команда проиграла Атланте, украинец получил желтую
Вышел на поле впервые за три матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках регулярного чемпионата МЛС "Атланта Юнайтед" встречалась с "Коламбус Крю". Матч завершился со счётом 2:1.
Украинский центрбек Евгений Чеберко вышел в стартовом составе “Коламбуса” и провел на поле 79 минут. В середине первого тайма он получил желтую карточку, ставшую для него второй в текущем сезоне.
"Атланта Юнайтед" - "Коламбус Крю" 2:1
Голы: Грегерсен 60, 77 – Росси 36
Чеберко сыграл впервые за три матча – предыдущие два он просидел на скамье для запасных.
В настоящее время "Коламбус" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уступает лидеру "Интера" 10 очков, однако имеет еще два матча в запасе.
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