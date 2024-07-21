Остин представил Сватка на домашнем матче. Защитник вышел с украинским флагом
Дебютировать сможет совсем скоро
Фото: ФК Остін
"Остин" презентовал пожилого новичка команды Александра Сватка на домашнем матче МЛС против "Шарлотты" (2:2).
Украинец вышел на поле с национальным флагом. Клуб запечатлел этот момент в видеоролике.
"Остин" на своей официальной странице опубликовал пост, подписав латиницей "Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr".
Следующий матч "Остин" проведет 27 июля против "УНАМ Пумас" в рамках Кубка лиг. Матчи МЛС вернутся в конце сентября. "Остин" занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Максим Кучер
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