Остин представил Сватка на домашнем матче. Защитник вышел с украинским флагом

"Остин" презентовал пожилого новичка команды Александра Сватка на домашнем матче МЛС против "Шарлотты" (2:2).

Украинец вышел на поле с национальным флагом. Клуб запечатлел этот момент в видеоролике.

"Остин" на своей официальной странице опубликовал пост, подписав латиницей "Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr".

Следующий матч "Остин" проведет 27 июля против "УНАМ Пумас" в рамках Кубка лиг. Матчи МЛС вернутся в конце сентября. "Остин" занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции.