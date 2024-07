Забарный подписал новый контракт с Борнмутом

Украинский центральный защитник Илья Забарный продлил контракт с "Борнмутом". Об этом “вишенки” сообщили на своем официальном сайте.

Стороны подписали новое пятилетнее соглашение. Теперь контракт Забарного будет действовать до лета 2029 года. Предварительное соглашение завершалось в июне 2028 года.

Another key squad member has put pen to paper ✍️



Five more years of Zaba ❤️ pic.twitter.com/sbdLIZiyEM