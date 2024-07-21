  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный подписал новый контракт с Борнмутом
В тренде

Забарный подписал новый контракт с Борнмутом

Наши за границей
Обновлено

Соглашение продлено еще на один сезон

Забарный подписал новый контракт с Борнмутом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский центральный защитник Илья Забарный продлил контракт с "Борнмутом". Об этом “вишенки” сообщили на своем официальном сайте.

Стороны подписали новое пятилетнее соглашение. Теперь контракт Забарного будет действовать до лета 2029 года. Предварительное соглашение завершалось в июне 2028 года.

В прошлом сезоне Илья провел 37 из 38 возможных матчей "Борнмута" в АПЛ. На его счету один гол и пять желтых карточек.

Забарный стал игроком "вишенок" 31 января 2023 года. Тогда он перешел из "Динамо" за 22,7 млн ​​евро.

Читайте такжеАрсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 32 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Остин представил Сватка на домашнем матче. Защитник вышел с украинским флагом
yellow-arrow
Чеберко сыграл в старте Коламбуса: его команда проиграла Атланте, украинец получил желтую
yellow-arrow
Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Борнмута
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости