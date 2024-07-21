Забарный подписал новый контракт с Борнмутом

Украинский центральный защитник Илья Забарный продлил контракт с "Борнмутом". Об этом “вишенки” сообщили на своем официальном сайте.

Стороны подписали новое пятилетнее соглашение. Теперь контракт Забарного будет действовать до лета 2029 года. Предварительное соглашение завершалось в июне 2028 года.

Another key squad member has put pen to paper ✍️



Five more years of Zaba ❤️ pic.twitter.com/sbdLIZiyEM — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) July 21, 2024

В прошлом сезоне Илья провел 37 из 38 возможных матчей "Борнмута" в АПЛ. На его счету один гол и пять желтых карточек.

Забарный стал игроком "вишенок" 31 января 2023 года. Тогда он перешел из "Динамо" за 22,7 млн ​​евро.

Читайте также Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 32 миллиона евро.