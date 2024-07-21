Забарный подписал новый контракт с Борнмутом
Соглашение продлено еще на один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский центральный защитник Илья Забарный продлил контракт с "Борнмутом". Об этом “вишенки” сообщили на своем официальном сайте.
Стороны подписали новое пятилетнее соглашение. Теперь контракт Забарного будет действовать до лета 2029 года. Предварительное соглашение завершалось в июне 2028 года.
Another key squad member has put pen to paper ✍️— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) July 21, 2024
Five more years of Zaba ❤️ pic.twitter.com/sbdLIZiyEM
В прошлом сезоне Илья провел 37 из 38 возможных матчей "Борнмута" в АПЛ. На его счету один гол и пять желтых карточек.
Забарный стал игроком "вишенок" 31 января 2023 года. Тогда он перешел из "Динамо" за 22,7 млн евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 32 миллиона евро.
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