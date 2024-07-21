"Мы можем сделать больше": Забарный прокомментировал подписание нового контракта с Борнмутом
До 2029 года Илья связан с "вишенками"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский центральный защитник Илья Забарный прокомментировал подписание нового контракта с "Борнмутом".
“Я действительно очень доволен. Это красивый город и действительно захватывающий проект.
Я наслаждался многими хорошими моментами, прошлый сезон был для меня важен. Мы достигли рекордной суммы очков, но мы можем сделать больше, это действительно отличное место, и я рад продлить свое пребывание”, – сказал Забарный.
Украинец выступает за “вишенок” с января 2023 года. На его счету 47 матчей во всех турнирах с того времени. В частности, в прошлом сезоне он провел 37 встреч в АПЛ из 38 возможных.
Предыдущий чемпионат "Борнмут" завершил на 12 месте. Команда набрала 48 очков за 38 туров.
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