Лехия продлила контракт с украинским полузащитником
Польский клуб доволен выступлениями футболиста
lechia.pl
Чемпион Первой лиги подписал новое соглашение с Иваном Желизко к середине 2028 года. Прошлым летом коллектив из Гданьска заплатил за игрока латвийской "Валмиеры" 500 тысяч евро.
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Полузащитник быстро пробился в основу. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и получил 12 предупреждений. Украинец помог "Лехии" вернуться в элиту.
Воспитанник "Карпат" покинул Львов в 18 лет. В 2019-м Ивана продали в чешскую "Карвину", а позже Желизко перебрался в Латвию. В его активе также 21 поединок в составе молодежной сборной U-21.
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