  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лехия продлила контракт с украинским полузащитником
В тренде

Лехия продлила контракт с украинским полузащитником

Наши за границей
Обновлено

Польский клуб доволен выступлениями футболиста

Лехия продлила контракт с украинским полузащитником

lechia.pl

Новина українською

Чемпион Первой лиги подписал новое соглашение с Иваном Желизко к середине 2028 года. Прошлым летом коллектив из Гданьска заплатил за игрока латвийской "Валмиеры" 500 тысяч евро.

Читайте также: Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу

Полузащитник быстро пробился в основу. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и получил 12 предупреждений. Украинец помог "Лехии" вернуться в элиту.

Воспитанник "Карпат" покинул Львов в 18 лет. В 2019-м Ивана продали в чешскую "Карвину", а позже Желизко перебрался в Латвию. В его активе также 21 поединок в составе молодежной сборной U-21.

По теме
yellow-arrow
"Мы можем сделать больше": Забарный прокомментировал подписание нового контракта с Борнмутом
yellow-arrow
Забарный подписал новый контракт с Борнмутом
yellow-arrow
Остин представил Сватка на домашнем матче. Защитник вышел с украинским флагом
Лехия (Гданьск) Иван Желизко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лехія
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости