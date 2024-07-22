Лехия продлила контракт с украинским полузащитником

Чемпион Первой лиги подписал новое соглашение с Иваном Желизко к середине 2028 года. Прошлым летом коллектив из Гданьска заплатил за игрока латвийской "Валмиеры" 500 тысяч евро.

Полузащитник быстро пробился в основу. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и получил 12 предупреждений. Украинец помог "Лехии" вернуться в элиту.

Воспитанник "Карпат" покинул Львов в 18 лет. В 2019-м Ивана продали в чешскую "Карвину", а позже Желизко перебрался в Латвию. В его активе также 21 поединок в составе молодежной сборной U-21.