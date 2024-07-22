  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца
В тренде

Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца

Наши за границей

Недавно Илья подписал новый контракт с Борнмутом

Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, лондонский "Арсенал" интересовался 21 летним украинским защитником Ильей Забарнім.

По информации Metro, "канониры" даже отправляли скаутов на матчи сборной Украины на Евро-2024, чтобы вживую посмотреть на игру украинца.

Впрочем, по данным изданий, Илья знал об интересе из Лондона, однако решил, что на данном этапе карьеры ему лучше продлить контракт с "Борнмутом", а не менять клуб.

Читайте такжеЗабарный подписал новый контракт с Борнмутом

Напомним, что недавно Забарный подписал новый контракт с "Борнмутом" до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Илья провел за "Борнмут" 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Полесье продолжает рассматривать вариант с подписанием Хланя
yellow-arrow
Лехия продлила контракт с украинским полузащитником
yellow-arrow
"Мы можем сделать больше": Забарный прокомментировал подписание нового контракта с Борнмутом
Арсенал (Лондон) Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Metro
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
gulfstream
22.07.2024 в 18:10
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
gulfstream
22.07.2024 в 18:10
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости