Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца
Недавно Илья подписал новый контракт с Борнмутом
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации Metro, "канониры" даже отправляли скаутов на матчи сборной Украины на Евро-2024, чтобы вживую посмотреть на игру украинца.
Впрочем, по данным изданий, Илья знал об интересе из Лондона, однако решил, что на данном этапе карьеры ему лучше продлить контракт с "Борнмутом", а не менять клуб.
Напомним, что недавно Забарный подписал новый контракт с "Борнмутом" до лета 2029 года.
В прошлом сезоне Илья провел за "Борнмут" 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.
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