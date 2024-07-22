Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца

Как уже сообщалось ранее , лондонский "Арсенал" интересовался 21 летним украинским защитником Ильей Забарнім.

По информации Metro, "канониры" даже отправляли скаутов на матчи сборной Украины на Евро-2024, чтобы вживую посмотреть на игру украинца.

Впрочем, по данным изданий, Илья знал об интересе из Лондона, однако решил, что на данном этапе карьеры ему лучше продлить контракт с "Борнмутом", а не менять клуб.

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Напомним, что недавно Забарный подписал новый контракт с "Борнмутом" до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Илья провел за "Борнмут" 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.