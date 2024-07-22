Атлетико согласовал детали личного контракта Довбика. Осталось договориться с Жироной
Артем якобы уже согласовал условия личного контракта с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик сделал шаг к переходу в мадридский "
27-летний украинец уже согласовал с мадридским клубом личный контракт до июня 2029-го.
"Атлетико" остается договориться с "Жироной". Первое предложение мадридского клуба в 25 млн евро было отвергнуто. "Жирона" настаивает на необходимости заплатить клаусулу Довбика в 40 млн евро, однако "Атлетико" надеется достичь компромисса.
Напомним, что "Жирона" в прошлом сезоне заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги, "Атлетико" – четвертое. Оба клуба сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов.
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Источник:Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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Вarcelinius
22.07.2024 в 19:40
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