Атлетико согласовал детали личного контракта Довбика. Осталось договориться с Жироной

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик сделал шаг к переходу в мадридский " Атлетико ".

27-летний украинец уже согласовал с мадридским клубом личный контракт до июня 2029-го.

"Атлетико" остается договориться с "Жироной". Первое предложение мадридского клуба в 25 млн евро было отвергнуто. "Жирона" настаивает на необходимости заплатить клаусулу Довбика в 40 млн евро, однако "Атлетико" надеется достичь компромисса.

Напомним, что "Жирона" в прошлом сезоне заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги, "Атлетико" – четвертое. Оба клуба сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов.