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Атлетико согласовал детали личного контракта Довбика. Осталось договориться с Жироной

Наши за границей
Обновлено

Артем якобы уже согласовал условия личного контракта с Атлетико

Атлетико согласовал детали личного контракта Довбика. Осталось договориться с Жироной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик сделал шаг к переходу в мадридский "Атлетико".

27-летний украинец уже согласовал с мадридским клубом личный контракт до июня 2029-го.

"Атлетико" остается договориться с "Жироной". Первое предложение мадридского клуба в 25 млн евро было отвергнуто. "Жирона" настаивает на необходимости заплатить клаусулу Довбика в 40 млн евро, однако "Атлетико" надеется достичь компромисса.

Напомним, что "Жирона" в прошлом сезоне заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги, "Атлетико" – четвертое. Оба клуба сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона Николо Скира
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Источник:
Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
22.07.2024 в 19:40
Таки Атлетико... Ну в добрый путь тогда Артём, не посрами свою пичичу.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
22.07.2024 в 19:40
Таки Атлетико... Ну в добрый путь тогда Артём, не посрами свою пичичу.
Ответить
0
0

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