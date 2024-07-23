  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Испанский гранд находится на последней стадии подписания Довбика - Романо
В тренде

Испанский гранд находится на последней стадии подписания Довбика - Романо

Наши за границей

Впереди коронное "Here we go"

Испанский гранд находится на последней стадии подписания Довбика - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" завершает сделку по подписанию украинского нападающего "Жироны" Артема Довбика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящее время согласовываются последние детали по структуре оплаты отступных в размере 40 миллионов евро, после чего соглашение будет подписано.

Отмечается, что сам Артём уже согласовал личные условия трансфера, и готов к переезду в Мадрид.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.

По теме
yellow-arrow
Источник: Лунин покинет Реал этим летом
yellow-arrow
35 млн евро. Довбик находится в шаге от перехода в Атлетико
yellow-arrow
Атлетико согласовал детали личного контракта Довбика. Осталось договориться с Жироной
Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости