Испанский гранд находится на последней стадии подписания Довбика - Романо
Впереди коронное "Here we go"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" завершает сделку по подписанию украинского нападающего "Жироны" Артема Довбика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в настоящее время согласовываются последние детали по структуре оплаты отступных в размере 40 миллионов евро, после чего соглашение будет подписано.
Отмечается, что сам Артём уже согласовал личные условия трансфера, и готов к переезду в Мадрид.
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.
????????⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal to sign Artem Dovbyk from Girona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024
Final details being sorted on payment structure to match €40m release clause then agreement sealed.
Dovbyk has already agreed on personal terms, ready to move.
Here we go, soon ⏳???????? pic.twitter.com/MNnQ7wVRIP
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