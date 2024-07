Испанский гранд находится на последней стадии подписания Довбика - Романо

Мадридский "Атлетико" завершает сделку по подписанию украинского нападающего "Жироны" Артема Довбика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящее время согласовываются последние детали по структуре оплаты отступных в размере 40 миллионов евро, после чего соглашение будет подписано.

Отмечается, что сам Артём уже согласовал личные условия трансфера, и готов к переезду в Мадрид.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.

????????⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal to sign Artem Dovbyk from Girona.



Final details being sorted on payment structure to match €40m release clause then agreement sealed.



Dovbyk has already agreed on personal terms, ready to move.



Here we go, soon ⏳???????? pic.twitter.com/MNnQ7wVRIP