Французский клуб с Игнатенко понизили в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем

Пресс-служба "Бордо" официально объявила о понижении клуба в классе. В следующем сезоне "жирондинцы" будут выступать в третьем дивизионе Франции.

"Несмотря на возобновление переговоров в последние дни, вчера, в понедельник 22 июля, представители FSG (американская компания - прим.) сообщили ФК "Бордо" и его акционеру, что они не желают продолжать рассмотрение этого вопроса (становиться инвесторами - прим.), несмотря на заверения, данные различными заинтересованными сторонами.

Следовательно, ФК "Бордо" принимает санкцию административного понижения в классе на сезон 2024/2025 и будет вновь вызван для представления своего бюджета в DNCG.

Предстоящий период должен позволить ФК "Бордо" вернуться более сильным и на самом высоком уровне. Клуб и его акционер заверяют болельщиков и все заинтересованные стороны в своей решимости защищать интересы клуба", - говорится в заявлении клуба.