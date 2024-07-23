The Athletic: Арсенал готов отпустить Зинченко и еще нескольких игроков обороны

" Арсенал " продолжает работать над трансфером защитника "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафиори. Как сообщалось пару дней назад, "канониры" находятся в шаге от подписания игрока.

При этом, как сообщает сообщает The Athletic, приход Калафиори, вероятно, повлечет за собой уход некоторых действующих защитников команды.

По данным источника, "канониры" готовы выслушать предложения по Якубу Киверу и Александру Зинченко. Также с большой долей вероятности лондонцев покинет Киран Тирни.

Напомним, что 27-летний Зинченко перешел в "Арсенал" летом 2022 года из "Манчестер Сити" за 37 миллионов евро. С тех пор украинец провел за "канониров" 68 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.