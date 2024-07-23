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The Athletic: Арсенал готов отпустить Зинченко и еще нескольких игроков обороны

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Канониры близки к подписанию Риккардо Калафиори

The Athletic: Арсенал готов отпустить Зинченко и еще нескольких игроков обороны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" продолжает работать над трансфером защитника "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафиори. Как сообщалось пару дней назад, "канониры" находятся в шаге от подписания игрока.

При этом, как сообщает сообщает The Athletic, приход Калафиори, вероятно, повлечет за собой уход некоторых действующих защитников команды.

По данным источника, "канониры" готовы выслушать предложения по Якубу Киверу и Александру Зинченко. Также с большой долей вероятности лондонцев покинет Киран Тирни.

Напомним, что 27-летний Зинченко перешел в "Арсенал" летом 2022 года из "Манчестер Сити" за 37 миллионов евро. С тех пор украинец провел за "канониров" 68 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Риккардо Калафиори
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1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 20:15
прокацапські пе де расти , як зазвичай, набирають до рота лайно й плюють на українців... зайвохромосомні дуже злі, що їх збірну дискваліфікували, тому боліти ні за кого... хіба що за посіпак бункерного фюрера-педофіла типу сербів та білорусів...
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 20:15
прокацапські пе де расти , як зазвичай, набирають до рота лайно й плюють на українців... зайвохромосомні дуже злі, що їх збірну дискваліфікували, тому боліти ні за кого... хіба що за посіпак бункерного фюрера-педофіла типу сербів та білорусів...
Ответить
0
1
MaximSK (Киев)
23.07.2024 в 19:29
Если Зинченко хочет играть, ему стоит уходить в другой клуб, желательно не левым защитником, а игроком полузащиты как в сборной. В АПЛ уже все поняли что Зинченко слабый защитник и пользуются его ошибками, атакуя через его фланг
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oda1979 (Запорожье)
23.07.2024 в 19:55
Седан тихоход. Кому он в АПЛ нужен??
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MaximSK (Киев)
23.07.2024 в 20:23
Его могут взять в аренду середняк или аутсайдер АПЛ, илив другой Топ-лиге, да он как защитник имеет слабые стороны, но в атаке он может быть полезным если правильно его использовать
 
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oda1979 (Запорожье)
23.07.2024 в 19:25
Седана только поваром борщ варить.
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Andrumas (Düsseldorf)
23.07.2024 в 19:25
В Ипсвич в аренду разве что
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