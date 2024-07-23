The Athletic: Арсенал готов отпустить Зинченко и еще нескольких игроков обороны
Канониры близки к подписанию Риккардо Калафиори
Getty Images / Global Images Ukraine
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При этом, как сообщает сообщает The Athletic, приход Калафиори, вероятно, повлечет за собой уход некоторых действующих защитников команды.
По данным источника, "канониры" готовы выслушать предложения по Якубу Киверу и Александру Зинченко. Также с большой долей вероятности лондонцев покинет Киран Тирни.
Напомним, что 27-летний Зинченко перешел в "Арсенал" летом 2022 года из "Манчестер Сити" за 37 миллионов евро. С тех пор украинец провел за "канониров" 68 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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