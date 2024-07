Скира: Атлетико договорился с Жироной по трансферу Довбика

" Атлетико " договорился с "Жироной" о трансфере 27-летнего украиснкого форварда Артема Довбика. Об этом пишет авторитетный инсайдер Николо Скира.

Источник отмечает, что соглашение будет рассчитано до 2029 года с опцией продления еще на год.

Ранее была информация, что "Жирона" хочет получить за украинца 40 млн евро.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.

