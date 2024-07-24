Клуб топ-чемпионата может в последний момент перехватить Довбика у Атлетико
Переход на грани срыва
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер нападающего "Жироны" Артема Довбика в "Атлетико" еще не решенный вопрос.
По информации FootballHub, украинский футболист не улетел в Мадрид,
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Кроме "Атлетико", появился еще один серьезный претендент по топ-чемпионата на подписание Довбика. Вероятность перехода туда прямо сейчас больше, чем к "матрасникам". Впрочем, о каком именно клубе идет речь - не говорится.
Ранее сообщалось, что в услугах Артема были заинтересованы "Челси", "Арсенал", "Вест Хэм", "Лацио", "Наполи" и "Интер".
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Вarcelinius
24.07.2024 в 15:57
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