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Клуб топ-чемпионата может в последний момент перехватить Довбика у Атлетико

Наши за границей
Обновлено

Переход на грани срыва

Клуб топ-чемпионата может в последний момент перехватить Довбика у Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер нападающего "Жироны" Артема Довбика в "Атлетико" еще не решенный вопрос.

По информации FootballHub, украинский футболист не улетел в Мадрид, как писали испанские СМИ, а остался в "Жироне".

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Кроме "Атлетико", появился еще один серьезный претендент по топ-чемпионата на подписание Довбика. Вероятность перехода туда прямо сейчас больше, чем к "матрасникам". Впрочем, о каком именно клубе идет речь - не говорится.

Ранее сообщалось, что в услугах Артема были заинтересованы "Челси", "Арсенал", "Вест Хэм", "Лацио", "Наполи" и "Интер".

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Атлетико (Мадрид) Наши за границей Артем Довбик
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
24.07.2024 в 15:57
Ух тыы.. новый сериал начался! "Артём и его команда" Будем зырить. "Луниниада" зае@ала уже.
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0
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
24.07.2024 в 15:57
Ух тыы.. новый сериал начался! "Артём и его команда" Будем зырить. "Луниниада" зае@ала уже.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
24.07.2024 в 16:25
Ты ж слепошарый полшестой. Шарлотке позырь в область паза, дефективный
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