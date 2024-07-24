Рома пробует перехватить Довбика у Атлетико
Новый претендент на украинца
УАФ/Дан Балашов
Итальянская "
Как сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб пробует перехватить игрока у "Атлетико", с которым футболист уже согласовал личный контракт.
Что выйдет из этой попытки, пока что непонятно.
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Ранее была информация, что соглашение Довбика с "Атлетико" будет рассчитано до 2029 года с опцией продления еще на год. "Жирона", при этом, хочет получить за украинца 40 млн евро.
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.
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