Рома пробует перехватить Довбика у Атлетико

Итальянская " Рома " может вклиниться в борьбу за украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

Как сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб пробует перехватить игрока у "Атлетико", с которым футболист уже согласовал личный контракт.

Что выйдет из этой попытки, пока что непонятно.

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Ранее была информация, что соглашение Довбика с "Атлетико" будет рассчитано до 2029 года с опцией продления еще на год. "Жирона", при этом, хочет получить за украинца 40 млн евро.

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Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.