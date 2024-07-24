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Рома пробует перехватить Довбика у Атлетико

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Новый претендент на украинца

Рома пробует перехватить Довбика у Атлетико

УАФ/Дан Балашов

Новина українською

Итальянская "Рома" может вклиниться в борьбу за украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

Как сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб пробует перехватить игрока у "Атлетико", с которым футболист уже согласовал личный контракт.

Что выйдет из этой попытки, пока что непонятно.

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Ранее была информация, что соглашение Довбика с "Атлетико" будет рассчитано до 2029 года с опцией продления еще на год. "Жирона", при этом, хочет получить за украинца 40 млн евро.

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Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне, забив 24 гола в 36 сыгранных матчах.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома Жирона
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Михаил Черныш
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