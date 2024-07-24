Зинченко: Наша цель превзойти Ман Сити. Арсенал движется в верном направлении
Украинец сравнил свой прошлый клуб с нынешним
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко, который перешел в лондонскую команду из "Манчестер Сити", сравнил свой прошлый клуб с нынешним.
"Я не считаю, что нам нужно копировать такие команды, как "Сити". Безусловно, сейчас они, вероятно, лучший клуб в мире. Их достижения и количество трофеев, завоеванных за последние несколько лет, впечатляют.
Всегда полезно наблюдать за лучшими, но не для того, чтобы стать их копией – наша цель превзойти их. "Арсенал" движется в верном направлении. Я искренне надеюсь и верю, что в обозримом будущем "Арсенал" сможет достичь значительных успехов", - сказал Зинченко.
Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года за 30 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне "Арсенал" проиграл чемпионскую гонку "Сити", отстав от чемпиона на 2 очка.
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