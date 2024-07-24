Александр Романчук вряд ли вернется в Украину. У игрока есть вариант на Кипре

Возвращение левого защитника "Дебрецена" Александра Романчука в Украину, о чем СМИ писали ранее, может не состояться.

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По данным Sport.ua, активный и предметный интерес к футболисту в настоящий момент проявляет неназванный клуб с Кипра, и такой вариант кажется интересным как Романчуку, так и "Дебрецену".

Контракт Романчука с "Дебреценом" рассчитан до лета 2025 года, а потому венгерский клуб был бы не прочь продать украинца сейчас, чтобы получить за него компенсацию.

За "Дебрецен" Романчук играет с лета 2022 года. В прошлом сезоне принял участие в 30 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Ранее футболист выступал за ПФК "Львов" и находился в структуре киевского "Динамо". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.