Агент Довбика не достиг соглашения с Атлетико об окончательных условиях контракта клиента

Авторитетный инсайдер Маттео Моретто сообщил новые подробности трансферной саги с участием нападающего "Жироны" Артёма Довбика.

"Атлетико" достиг принципиального соглашения с каталонским клубом на сумму в 40 млн евро (включительно с бонусами) за трансфер Довбика, но во время вчерашней встречи между представителями "матрасников" и агентом украинского форварда стороны не достигли договоренности об окончательных условиях контракта и отступных футболиста.

Отмечается, что за развитием ситуации вокруг Довбика по-прежнему внимательно следит "Вест Хэм". Также в ближайшие несколько часов агент Артёма выслушает предложение от "Ромы".