Агент Довбика не достиг соглашения с Атлетико об окончательных условиях контракта клиента
Новый поворот
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Маттео Моретто сообщил новые подробности трансферной саги с участием нападающего "Жироны" Артёма Довбика.
"Атлетико" достиг принципиального соглашения с каталонским клубом на сумму в 40 млн евро (включительно с бонусами) за трансфер Довбика, но во время вчерашней встречи между представителями "матрасников" и агентом украинского форварда стороны не достигли договоренности об окончательных условиях контракта и отступных футболиста.
Отмечается, что за развитием ситуации вокруг Довбика по-прежнему внимательно следит "Вест Хэм". Также в ближайшие несколько часов агент Артёма выслушает предложение от "Ромы".
Actualización Artem Dovbyk.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2024
El Atlético llegó a un principio de acuerdo con el Girona por el [40M€, primas incluidas], pero durante la reunión mantenida ayer entre el Atlético y el agente del delantero ucraniano no se cerraron las condiciones.
No hay acuerdo en los términos… https://t.co/lLDNjZINtP
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