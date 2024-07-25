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Агент Довбика не достиг соглашения с Атлетико об окончательных условиях контракта клиента

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Агент Довбика не достиг соглашения с Атлетико об окончательных условиях контракта клиента

Getty Images / Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Маттео Моретто сообщил новые подробности трансферной саги с участием нападающего "Жироны" Артёма Довбика.

"Атлетико" достиг принципиального соглашения с каталонским клубом на сумму в 40 млн евро (включительно с бонусами) за трансфер Довбика, но во время вчерашней встречи между представителями "матрасников" и агентом украинского форварда стороны не достигли договоренности об окончательных условиях контракта и отступных футболиста.

Отмечается, что за развитием ситуации вокруг Довбика по-прежнему внимательно следит "Вест Хэм". Также в ближайшие несколько часов агент Артёма выслушает предложение от "Ромы".

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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