Лунин принял участие в спарринге за дубль Реала

"Реал" продолжает предсезонную подготовку к началу сезона 2024/25.

В среду некоторые игроки основной команды "сливочных" провели товарищеский матч с "Альбасете" в составе "Кастильи" (дубле мадридцев).

В число этих футболистов попали Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Дани Себальос, Браим Диас, Хуан Латаса и Нико Пас. Также во втором тайме на замену вышли украинский голкипер Андрей Лунин и бразилец Рейньер.

Встреча закончилось победой команды Лунина со счётом 3:0, голами отличились Браим Диас, Хуан Латаса и Рейньер.