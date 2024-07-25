Лунин принял участие в спарринге за дубль Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" продолжает предсезонную подготовку к началу сезона 2024/25.
В среду некоторые игроки основной команды "сливочных" провели товарищеский матч с "Альбасете" в составе "Кастильи" (дубле мадридцев).
В число этих футболистов попали Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Дани Себальос, Браим Диас, Хуан Латаса и Нико Пас. Также во втором тайме на замену вышли украинский голкипер Андрей Лунин и бразилец Рейньер.
Встреча закончилось победой команды Лунина со счётом 3:0, голами отличились Браим Диас, Хуан Латаса и Рейньер.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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