Реал может обменять Лунина на Кепу в Челси, - AS
"Андрей одной ногой уже не в Реале"
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"Лунин одной ногой уже не в "
Источник пишет о том, что украинский игрок понимает, что доверие тренера Карло Анчелотти к Тибо Куртуа остается на высоком уровне, несмотря на постоянные травмы бельгийца. При этом, подписание нового контракта Лунина с "Реалом", о котором якобы уже было договорено, не только приближается, а наоборот – отдаляется от реальности.
В "Реале" также понимают ситуацию и рассматривают варианты замены украинца, и одним из них является Кепа Аррисабалага. Вратарь "Челси" выступал в аренде за "Реал" в прошлом сезоне, хотел бы вернуться и согласен на роль второго номера после Куртуа.
"Челси" в свою очередь серьезно интересуется Луниным. "Реал" хочет получить за него 30 миллионов евро, но лондонский клуб может снизить эту сумму, отправив в Мадрид Кепу.
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Издание считает, что обмен вратарями устроит все стороны, однако на данный момент именно сума доплаты со стороны "Челси" за Лунина будет являться предметом обсуждения. Если клубы смогут договориться, то данные трансферы станут реальностью.
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