Рома готова удвоить зарплату Довбику. В Жироне украинец зарабатывает 1.3 млн евро
Итальянский клуб не оставляет надежд перехватить украинца у Атлетико
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Римская "
Как уже сообщалось ранее, "Атлетико" уже договорился с "Жироной" о трансфере украинца, однако в последний момент проблемы возникли с личным контрактом игрока.
Этой заминкой и хочет воспользоваться "Рома", активизировав свои усилия в этом направлении.
Как уже сообщалось ранее, главный тренер римлян Даниэле Де Росси лично звонил Артему, чтобы узнать мнение украинца относительно перехода в римский клуб.
Также отмечается, что римский клуб готов предложить Довбику зарплату в два раза больше той, которую он сейчас получает в "Жироне" (а это 1.3 млн. евро).
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"Рома", которая договорилась про подписание перспективного игрока "Ювентуса" Матиаса Суле, а также объявила проект постройки нового стадиона, хочет оформить еще один большой трансфер нынешним летом, чтобы подчеркнуть свои амбиции на ближайшие сезоны.
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