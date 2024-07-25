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Рома готова удвоить зарплату Довбику. В Жироне украинец зарабатывает 1.3 млн евро

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Итальянский клуб не оставляет надежд перехватить украинца у Атлетико

Рома готова удвоить зарплату Довбику. В Жироне украинец зарабатывает 1.3 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Римская "Рома" не оставляет попыток перехватить у "Атлетико" украинского форварда "Жироны" Артема Довбика, пишет La Gazzetta dello Sport.

Как уже сообщалось ранее, "Атлетико" уже договорился с "Жироной" о трансфере украинца, однако в последний момент проблемы возникли с личным контрактом игрока.

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Этой заминкой и хочет воспользоваться "Рома", активизировав свои усилия в этом направлении.

Как уже сообщалось ранее, главный тренер римлян Даниэле Де Росси лично звонил Артему, чтобы узнать мнение украинца относительно перехода в римский клуб.

Также отмечается, что римский клуб готов предложить Довбику зарплату в два раза больше той, которую он сейчас получает в "Жироне" (а это 1.3 млн. евро).

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"Рома", которая договорилась про подписание перспективного игрока "Ювентуса" Матиаса Суле, а также объявила проект постройки нового стадиона, хочет оформить еще один большой трансфер нынешним летом, чтобы подчеркнуть свои амбиции на ближайшие сезоны.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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