Трубин и Ярмолюк сыграют друг против друга в спарринге Бенфики и Бренфторда

Довольно интересный для украинского болельщика спарринг сегодня состоится в Европе.

В Лиссабоне на своем стадионе "Да Луш" "Бенфика" примет английский "Брентфорд".

Ну а интересен для украинского болельщика матч тем, что в стартовом составе "Бенфики" выйдет голкипер Анатолий Трубин, а в составе "Брентофорда" - Егор Ярмолюк.

Отметим, что матч начнется в 22:00.