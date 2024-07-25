Трубин и Ярмолюк сыграют друг против друга в спарринге Бенфики и Брентфорда
Оба украинца попали в стартовые составы своих команд на матч
Benfica
Довольно интересный для украинского болельщика спарринг сегодня состоится в Европе.
В Лиссабоне на своем стадионе "Да Луш" "Бенфика" примет английский "Брентфорд".
Ну а интересен для украинского болельщика матч тем, что в стартовом составе "Бенфики" выйдет голкипер Анатолий Трубин, а в составе "Брентфорда" - Егор Ярмолюк.
Отметим, что матч начнется в 22:00.
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪ pic.twitter.com/EDRutD5vC7— SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪ pic.twitter.com/EDRutD5vC7— SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024
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