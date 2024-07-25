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Трубин и Ярмолюк сыграют друг против друга в спарринге Бенфики и Брентфорда

Наши за границей
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Оба украинца попали в стартовые составы своих команд на матч

Трубин и Ярмолюк сыграют друг против друга в спарринге Бенфики и Брентфорда

Benfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Довольно интересный для украинского болельщика спарринг сегодня состоится в Европе.

В Лиссабоне на своем стадионе "Да Луш" "Бенфика" примет английский "Брентфорд".

Ну а интересен для украинского болельщика матч тем, что в стартовом составе "Бенфики" выйдет голкипер Анатолий Трубин, а в составе "Брентфорда" - Егор Ярмолюк.

Отметим, что матч начнется в 22:00.

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