В Атлетико сохраняют спокойствие и уверены в подписании Довбика

В римском " Атлетико " сохраняют спокойствие по поводу заминки с подписанием украинского вингера "Жироны" Артема Довбика, сообщает Marca.

Как уже сообщалось ранее, "Атлетико" уже договорился с "Жироной" о трансфере украинца, однако в последний момент проблемы возникли с личным контрактом игрока. На этом фоне активизировалась римская "Рома", которая пытается перехватить украинца.

Несмотря на волнения из тренерского штаба, который рассчитывает на украинца, руководство "Атлетико" сохраняет спокойствие.

В клубе уверены, что нюансы личного контракта получится уладить, и что в итоге, Артем все-таки станет игроком "Атлетико".

Также источник отмечает, что такая уверенность зиждется также и на том, что сам Артем не хочет уезжать из Испании и сам был бы рад продолжить карьеру именно в "Атлетико".

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Между "Атлетико" и "Жироной" трансфер за 40 миллионов евро полностью согласован, клубы ждут решение Довбика.