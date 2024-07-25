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В Атлетико сохраняют спокойствие и уверены в подписании Довбика

Наши за границей
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Мадридский клуб уверен, что Артем сделает правильный выбор

В Атлетико сохраняют спокойствие и уверены в подписании Довбика

Жирона

Новина українською

В римском "Атлетико" сохраняют спокойствие по поводу заминки с подписанием украинского вингера "Жироны" Артема Довбика, сообщает Marca.

Как уже сообщалось ранее, "Атлетико" уже договорился с "Жироной" о трансфере украинца, однако в последний момент проблемы возникли с личным контрактом игрока. На этом фоне активизировалась римская "Рома", которая пытается перехватить украинца.

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Несмотря на волнения из тренерского штаба, который рассчитывает на украинца, руководство "Атлетико" сохраняет спокойствие.

В клубе уверены, что нюансы личного контракта получится уладить, и что в итоге, Артем все-таки станет игроком "Атлетико".

Также источник отмечает, что такая уверенность зиждется также и на том, что сам Артем не хочет уезжать из Испании и сам был бы рад продолжить карьеру именно в "Атлетико".

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Между "Атлетико" и "Жироной" трансфер за 40 миллионов евро полностью согласован, клубы ждут решение Довбика.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.07.2024 в 00:23
"Римський Атлетикою...."Цей автор без ляпів не може.
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2
0
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Комментарии 2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.07.2024 в 00:23
"Римський Атлетикою...."Цей автор без ляпів не може.
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 00:28
Мадримский "Атлетико"
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1
0

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