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Проблема перехода Довбика в Атлетико — комиссионные агента игрока

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Ситуация внезапно закрутилась до предела

Проблема перехода Довбика в Атлетико — комиссионные агента игрока

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Основная и внезапно возникшая проблема перехода Артема Довбика в "Атлетико" — это комиссионные агента игрока.

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Как пишет журналист издания Relevo Маттео Моретти, игрок дал свое согласие на переход, клубы также договорились между собой, но во время вчерашней встречи между "Атлетико" и агентом футболиста возникли проблемы по этому вопросу.

Теперь ситуацией хочет воспользоваться "Рома". Римский клуб готовит первое официальное предложение "Жироне" по украинцу, которое будет чуть выше 30 миллионов евро плюс бонусы.

Также отмечается, что агент украинского форварда в четверг (25 июля) находился в Риме, чтобы встретиться с руководством римского клуба.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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