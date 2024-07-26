Проблема перехода Довбика в Атлетико — комиссионные агента игрока
Ситуация внезапно закрутилась до предела
Фото Дана Балашова - УАФ
Основная и внезапно возникшая проблема перехода Артема Довбика в "Атлетико" — это комиссионные агента игрока.
Как пишет журналист издания Relevo Маттео Моретти, игрок дал свое согласие на переход, клубы также договорились между собой, но во время вчерашней встречи между "Атлетико" и агентом футболиста возникли проблемы по этому вопросу.
Теперь ситуацией хочет воспользоваться "Рома". Римский клуб готовит первое официальное предложение "Жироне" по украинцу, которое будет чуть выше 30 миллионов евро плюс бонусы.
Также отмечается, что агент украинского форварда в четверг (25 июля) находился в Риме, чтобы встретиться с руководством римского клуба.
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