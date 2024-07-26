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Ярмолюк сыграл против Трубина. Брентфорд в спарринге расписал ничью с Бенфикой

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Матч закончился вничью 1:1

Ярмолюк сыграл против Трубина. Брентфорд в спарринге расписал ничью с Бенфикой

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Довольно интересный для украинского болельщика европейский спарринг состоялся в четверг, 25 июля.

В Лиссабоне на своем стадионе "Да Луш" "Бенфика" принимала английский "Брентфорд".

В стартовом составе "Бенфики" вышел голкипер Анатолий Трубин, а в составе "Брентофорда" – украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Игра, как и подобает спаррингам, завершилась вничью 1:1. "Брентфорд" открыл счет уже на 8-й минуте, "Бенфика" отыгралась на 24-й. На том и разошлись.

Трубин отыграл весь матч, а Ярмолюк в перерыве был заменен на Оньеку.

"Бенфика" - "Брентфорд" 1:1
Голы: Павлидис (24) – Мбемо (8)
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Трубин и Ярмолюк сыграют друг против друга в спарринге Бенфики и Брентфорда
Бенфика (Лиссабон) Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк Анатолий Трубин
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