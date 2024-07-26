Ярмолюк сыграл против Трубина. Брентфорд в спарринге расписал ничью с Бенфикой

Довольно интересный для украинского болельщика европейский спарринг состоялся в четверг, 25 июля.

В Лиссабоне на своем стадионе "Да Луш" "Бенфика" принимала английский "Брентфорд".

В стартовом составе "Бенфики" вышел голкипер Анатолий Трубин, а в составе "Брентофорда" – украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Игра, как и подобает спаррингам, завершилась вничью 1:1. "Брентфорд" открыл счет уже на 8-й минуте, "Бенфика" отыгралась на 24-й. На том и разошлись.

Трубин отыграл весь матч, а Ярмолюк в перерыве был заменен на Оньеку.

"Бенфика" - "Брентфорд" 1:1

Голы: Павлидис (24) – Мбемо (8)

⏹ Termina a partida.



⚽ Pavlidis pic.twitter.com/VzXS3Skcfj — SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024

???? O golo de Pavlidis (1-1) ⚽ pic.twitter.com/fIoCDJ837c — SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024