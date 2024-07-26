Ярмолюк сыграл против Трубина. Брентфорд в спарринге расписал ничью с Бенфикой
Матч закончился вничью 1:1
фото из соцсетей
Довольно интересный для украинского болельщика европейский спарринг состоялся в четверг, 25 июля.
В Лиссабоне на своем стадионе "Да Луш" "Бенфика" принимала английский "Брентфорд".
В стартовом составе "Бенфики" вышел голкипер Анатолий Трубин, а в составе "Брентофорда" – украинский хавбек Егор Ярмолюк.
Игра, как и подобает спаррингам, завершилась вничью 1:1. "Брентфорд" открыл счет уже на 8-й минуте, "Бенфика" отыгралась на 24-й. На том и разошлись.
Трубин отыграл весь матч, а Ярмолюк в перерыве был заменен на Оньеку.
⏹ Termina a partida.— SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024
⚽ Pavlidis pic.twitter.com/VzXS3Skcfj
???? O golo de Pavlidis (1-1) ⚽ pic.twitter.com/fIoCDJ837c— SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024
???? O golo de Pavlidis (1-1) ⚽ pic.twitter.com/fIoCDJ837c— SL Benfica (@SLBenfica) July 25, 2024
Популярное сейчас
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- Форвард Манчестер Сити окончательно решил покинуть команду - СМИ
- В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион, - Зеленский
- Забарный не захотел этим летом переходить в Арсенал. Известна позиция украинца
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО