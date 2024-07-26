Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо
В ЛЧ всё же не сыграет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" Артем Довбик открыт к предложению со стороны "Ромы" и готов присоединиться к итальянскому клубу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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По данным источника, переговоры с "Атлетико" по-прежнему не продвигаются, в то время как "Рома" задействовала для беседы с украинским футболистом главного тренера команды Даниэле де Росси, что имело решающее значение.
Отмечается, что в скором времени римляне сделают официальное предложение "Жироне" по трансферу Довбика.
???????????? Artem Dovbyk gives initial green light to AS Roma project, open to joining the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024
Negotiations with Atlético Madrid still at same point… while AS Roma have been pushing today with Daniele de Rossi, crucial.
AS Roma will follow up with an official bid to Girona. pic.twitter.com/kmubDpWCXZ
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