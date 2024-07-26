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Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо

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В ЛЧ всё же не сыграет?

Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик открыт к предложению со стороны "Ромы" и готов присоединиться к итальянскому клубу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По данным источника, переговоры с "Атлетико" по-прежнему не продвигаются, в то время как "Рома" задействовала для беседы с украинским футболистом главного тренера команды Даниэле де Росси, что имело решающее значение.

Отмечается, что в скором времени римляне сделают официальное предложение "Жироне" по трансферу Довбика.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома Жирона трансфер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MaximSK (Киев)
26.07.2024 в 09:42
Не могу понять что делает Довбик, почему он решил отказаться от Атлетико и перейти в Рому. То ли он боится конкуренции в составе Атлетико, то ли дело в контракте, но это неправильно
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
26.07.2024 в 09:42
Не могу понять что делает Довбик, почему он решил отказаться от Атлетико и перейти в Рому. То ли он боится конкуренции в составе Атлетико, то ли дело в контракте, но это неправильно
Ответить
0
0

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