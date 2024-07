Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо

Нападающий "Жироны" Артем Довбик открыт к предложению со стороны "Ромы" и готов присоединиться к итальянскому клубу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с "Атлетико" по-прежнему не продвигаются, в то время как "Рома" задействовала для беседы с украинским футболистом главного тренера команды Даниэле де Росси, что имело решающее значение.

Отмечается, что в скором времени римляне сделают официальное предложение "Жироне" по трансферу Довбика.

