Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо

Нападающий "Жироны" Артем Довбик открыт к предложению со стороны "Ромы" и готов присоединиться к итальянскому клубу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По данным источника, переговоры с "Атлетико" по-прежнему не продвигаются, в то время как "Рома" задействовала для беседы с украинским футболистом главного тренера команды Даниэле де Росси, что имело решающее значение.

Отмечается, что в скором времени римляне сделают официальное предложение "Жироне" по трансферу Довбика.

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