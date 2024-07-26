Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
Почти в 3 раза выше, чем в Каталонии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" активно включилась в борьбу за нападающего "Жироны" Артёма Довбика.
Итальянский клуб близок к тому, чтобы в последний момент перехватить украинца у мадридского "Атлетико“.
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Как сообщает журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари, "Рома" может предложить Довбику зарплату в 3,5 миллиона евро в год.
Отметим, что в "Жироне" Артём зарабатывает 1,3 млн. евро в год.
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Caballero (DC)
26.07.2024 в 14:21
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