  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
В тренде

Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику

Наши за границей
Обновлено

Почти в 3 раза выше, чем в Каталонии

Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" активно включилась в борьбу за нападающего "Жироны" Артёма Довбика.

Итальянский клуб близок к тому, чтобы в последний момент перехватить украинца у мадридского "Атлетико“.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари, "Рома" может предложить Довбику зарплату в 3,5 миллиона евро в год.

Отметим, что в "Жироне" Артём зарабатывает 1,3 млн. евро в год.

По теме
yellow-arrow
Довбик тренируется с Жироной на фоне слухов о своём переходе в Рому и Атлетико
yellow-arrow
Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо
yellow-arrow
Ярмолюк сыграл против Трубина. Брентфорд в спарринге расписал ничью с Бенфикой
Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома зарплата Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
26.07.2024 в 14:21
Ну не 13 же.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Caballero (DC)
26.07.2024 в 14:21
Ну не 13 же.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости