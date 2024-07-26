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Довбик тренируется с Жироной на фоне слухов о своём переходе в Рому и Атлетико

Наши за границей

Трансфер украинца под вопросом

Довбик тренируется с Жироной на фоне слухов о своём переходе в Рому и Атлетико

Фото: Жирона

Новина українською

Украинский нападающий Артем Довбик всё ещё не покинул расположение "Жироны".

Youtube-канал "Жироны" опубликовал видео последней тренировки команды, на которой, в том числе, принимал участие и сам Довбик.

Напомним, 24 июля сообщалось, что Артём пропустил тренировочную сессию с каталонским клубом, так как находится в шаге от вылета в Мадрид для заключения контракта с "Атлетико".

Позже в борьбу за действующего лучшего бомбардира Ла Лиги включилась и итальянская "Рома".

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Артем Довбик тренировка Жирона трансфер
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Источник:
Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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