Довбик тренируется с Жироной на фоне слухов о своём переходе в Рому и Атлетико

Украинский нападающий Артем Довбик всё ещё не покинул расположение "Жироны".

Youtube-канал "Жироны" опубликовал видео последней тренировки команды, на которой, в том числе, принимал участие и сам Довбик.

Напомним, 24 июля сообщалось, что Артём пропустил тренировочную сессию с каталонским клубом, так как находится в шаге от вылета в Мадрид для заключения контракта с "Атлетико".

Позже в борьбу за действующего лучшего бомбардира Ла Лиги включилась и итальянская "Рома".