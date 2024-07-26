Рома близка к договорённостям с Довбиком по личному контракту, - Ди Марцио
Эпопея продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается эпопея по переходу украинского форварда "Жироны" Артема Довбика в "
Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб в текущее время проводит переговоры по личному контракту игроку, причем проводит их успешно. Источник сообщает, что переговоры близки к завершению.
Также отмечается, что "джаллоросси" готовы предложить "Жироне" 30-32 миллиона евро плюс бонусы.
Ранее другой итальянский журналист, Джанлуиджи Лонгари, сообщало о том, что
Напомним, что изначально "Атлетико" договорился с "Жироной" по переходу украинца, однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться "Рома".
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