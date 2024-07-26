Рома близка к договорённостям с Довбиком по личному контракту, - Ди Марцио

Продолжается эпопея по переходу украинского форварда "Жироны" Артема Довбика в " Атлетико " или в "Рому".

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб в текущее время проводит переговоры по личному контракту игроку, причем проводит их успешно. Источник сообщает, что переговоры близки к завершению.

Также отмечается, что "джаллоросси" готовы предложить "Жироне" 30-32 миллиона евро плюс бонусы.

Ранее другой итальянский журналист, Джанлуиджи Лонгари, сообщало о том, что "Рома" предложила Довбику зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год . Это почти в три раза больше, чем зарабатывает украинец в "Жироне".

Напомним, что изначально "Атлетико" договорился с "Жироной" по переходу украинца, однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться "Рома".