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Рома близка к договорённостям с Довбиком по личному контракту, - Ди Марцио

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Эпопея продолжается

Рома близка к договорённостям с Довбиком по личному контракту, - Ди Марцио

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Продолжается эпопея по переходу украинского форварда "Жироны" Артема Довбика в "Атлетико" или в "Рому".

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, римский клуб в текущее время проводит переговоры по личному контракту игроку, причем проводит их успешно. Источник сообщает, что переговоры близки к завершению.

Также отмечается, что "джаллоросси" готовы предложить "Жироне" 30-32 миллиона евро плюс бонусы.

Ранее другой итальянский журналист, Джанлуиджи Лонгари, сообщало о том, что "Рома" предложила Довбику зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше, чем зарабатывает украинец в "Жироне".

Напомним, что изначально "Атлетико" договорился с "Жироной" по переходу украинца, однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться "Рома".

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Михаил Черныш
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