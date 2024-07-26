Экс-хавбек Ромы: Думаю, 40 млн евро за Довбика – это слишком много, но если за него столько дадут, значит он этих денег стоит

Экс-игрок " Ромы " Стефано Импалломени высказался относительно качеств украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

Напомним, что именно "Рома" наряду с "Атлетико" являются главными претендентами на подписание Артема.

"Все ждали от него взрыва на чемпионате Европы, а он сенсационно провалился. Он практически не был заметен на турнире. Тем не менее, Довбик очень ценный игрок, ведь случайно лучшим бомбардиром чемпионата Испании не становятся.

Довбик - мощный игрок, как и Лукаку, но он, реагирует на запросы и требования тренеров. Довбик – левоногий футболист, прирожденный хищник в штрафной площади, но при этом он умеет играть на команду. Однако не стоит ожидать от игрока, который решает грязные матчи с сильными индивидуальными навыками.

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Мне кажется, что 40 миллионов за него - слишком большая сумма, но если "Атлетико" и "Рома" готовы заплатить такую сумму, то он их стоит", - сказал Импалломени.