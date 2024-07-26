"Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла

Лондонский "Челси" один из этапов предсезонной подготовки команды проводит в США, где у команды запланировано несколько выставочных матчей.

Вместе с командой работает и украинский вингер Михаил Мудрик.

При этом, украинец с новой прической не только работает, но и развлекает партнеров навыками футбольного фристайла.

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И получалось у Михаила настолько хорошо, что пресс-служба клуба сделала нарезку действий украинца и выложила в соцсетях.