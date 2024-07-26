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"Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла

Наши за границей
Обновлено

Челси проводит свой учебно-тренировочный сбор за океаном

"Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла

chelseafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" один из этапов предсезонной подготовки команды проводит в США, где у команды запланировано несколько выставочных матчей.

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Вместе с командой работает и украинский вингер Михаил Мудрик.

При этом, украинец с новой прической не только работает, но и развлекает партнеров навыками футбольного фристайла.

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И получалось у Михаила настолько хорошо, что пресс-служба клуба сделала нарезку действий украинца и выложила в соцсетях.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
26.07.2024 в 20:44
Блін ,а він здається не тіке тенесіст і легкоатлет, але ще й фрістайлер.
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0
1
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Комментарии 2
ВасяКулебяка (Козливка)
26.07.2024 в 20:44
Блін ,а він здається не тіке тенесіст і легкоатлет, але ще й фрістайлер.
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 20:32
Примитивщик
Ответить
0
1

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