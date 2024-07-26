"Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла
Челси проводит свой учебно-тренировочный сбор за океаном
chelseafc.com
Лондонский "Челси" один из этапов предсезонной подготовки команды проводит в США, где у команды запланировано несколько выставочных матчей.
Читайте такжеМудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Вместе с командой работает и украинский вингер Михаил Мудрик.
При этом, украинец с новой прической не только работает, но и развлекает партнеров навыками футбольного фристайла.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
И получалось у Михаила настолько хорошо, что пресс-служба клуба сделала нарезку действий украинца и выложила в соцсетях.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
26.07.2024 в 20:44
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
- Григорчук переманил в Азербайджан одного из лидеров Черноморца
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2