Рома согласовала с Довбиком условия личного контракта, - Gazzetta dello Sport
Зарплата 3 млн евро в год плюс премиальные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик согласовал с римской "
По данным источника, соглашение сторон будет рассчитано на 4 года с зарплатой игрока в 3 миллиона евро в год плюс возможные премиальные. Теперь итальянскому клубу нужно окончательно договориться с "Жироной".
Также отмечается, что супруга Артема Юлия также не против переехать в Рим, так что семейных проблем такой переезд не вызовет.
На Довбика долгое время претендовал "Атлетико", однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться "Рома". Трансфер оценивается в 32 миллиона евро + бонусы.
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