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Рома согласовала с Довбиком условия личного контракта, - Gazzetta dello Sport

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Зарплата 3 млн евро в год плюс премиальные

Рома согласовала с Довбиком условия личного контракта, - Gazzetta dello Sport

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик согласовал с римской "Ромой" условия личного контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, соглашение сторон будет рассчитано на 4 года с зарплатой игрока в 3 миллиона евро в год плюс возможные премиальные. Теперь итальянскому клубу нужно окончательно договориться с "Жироной".

Также отмечается, что супруга Артема Юлия также не против переехать в Рим, так что семейных проблем такой переезд не вызовет.

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На Довбика долгое время претендовал "Атлетико", однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться "Рома". Трансфер оценивается в 32 миллиона евро + бонусы.

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Источник:
GdS
Опубликовал: Михаил Черныш
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