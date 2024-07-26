  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Агент Довбика: Предложение Атлетико финансовом плане значительно уступает предложениям от других клубов
В тренде

Агент Довбика: Предложение Атлетико финансовом плане значительно уступает предложениям от других клубов

Наши за границей
Обновлено

Агент намекает, что в Атлетика Артема не будет?

Агент Довбика: Предложение Атлетико финансовом плане значительно уступает предложениям от других клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент 27-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика Алексей Люндовский откровенно рассказал о том, почему переход его клиента в "Атлетико" маловероятен.

Читайте такжеНазвана зарплата, которую Рома предлагает Довбику

"Атлетико" – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", – сказал агент Довбика

Напомним, что изначально "Атлетико" договорился с "Жироной" по переходу украинца, однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться римская "Рома".

По теме
yellow-arrow
Рома согласовала с Довбиком условия личного контракта, - Gazzetta dello Sport
yellow-arrow
"Лысый" Мудрик показал партнерам навыки футбольного фристайла
yellow-arrow
Экс-хавбек Ромы: Думаю, 40 млн евро за Довбика – это слишком много, но если за него столько дадут, значит он этих денег стоит
Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
26.07.2024 в 21:49
Рома же серьёзный проект:)))) мог бы в ЛЧ играть. К тому же Ла Лига намного сильнее Сериа А. Если деньги важнее карьеры, может валить в Саудовскую Аравию
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
26.07.2024 в 21:49
Рома же серьёзный проект:)))) мог бы в ЛЧ играть. К тому же Ла Лига намного сильнее Сериа А. Если деньги важнее карьеры, может валить в Саудовскую Аравию
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости