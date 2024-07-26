Агент Довбика: Предложение Атлетико финансовом плане значительно уступает предложениям от других клубов

Агент 27-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика Алексей Люндовский откровенно рассказал о том, почему переход его клиента в "Атлетико" маловероятен.

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"Атлетико" – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", – сказал агент Довбика

Напомним, что изначально "Атлетико" договорился с "Жироной" по переходу украинца, однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться римская "Рома".