Агент Довбика: Предложение Атлетико финансовом плане значительно уступает предложениям от других клубов
Агент намекает, что в Атлетика Артема не будет?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент 27-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика Алексей Люндовский откровенно рассказал о том, почему переход его клиента в "Атлетико" маловероятен.
"Атлетико" – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям от других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", – сказал агент Довбика
Напомним, что изначально "Атлетико" договорился с "Жироной" по переходу украинца, однако в последний момент у мадридского клуба возникли проблемы с личным контрактом игрока, чем и пытается воспользоваться римская "Рома".
Популярное сейчас
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Михайленко - после 0:1 с Францией U-19: Парни плакали в раздевалке, это не была игра в одни ворота
Комментарии 1