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Атлетико недооценил шансы конкурентов в борьбе за Довбика

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Кажется, украинец прейдёт в Рому

Атлетико недооценил шансы конкурентов в борьбе за Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шансы мадридского "Атлетико" в борьбе за украинского форварда Артема Довбика резко ухудшились по причине того, что мадридцы недооценили конкуренцию со стороны других клубов, сообщает Sport Arena.

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Как уже сообщалось, "Рома" близка к тому, чтобы увести украинца из-под носа "матрасников". Артем уже согласовал с итальянским клубом условия личного контракта до 2029 года.

По информации источников, "матрасники" предлагали Артему зарплату не уровня чемпионатов топ-5.

При этом, согласно актуальным сведениям, переговоры с "Жироной" по Довбику, помимо "Атлетико" и "Ромы", также ведет "Вест Хэм".

Ранее сообщалось, что украинец выразил желание перейти в стан римлян. "Рома" работает над официальным предложением "Жироне" в размере более 30 миллионов евро плюс бонусы за игрока.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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