Шленск продолжил сотрудничество с украинским защитником

Егор Маценко договорился о новом 3-летнем контракте с коллективом из Вроцлава. Ранее в прессе сообщалось, что игрок может присоединиться к "Ракуву", но он решил не менять клубную прописку.

Уроженец Черкасской области перешел в "Шленск" в статусе свободного агента в феврале 2022 года. До этого ему не удалось закрепиться в "Легии".

Во Вроцлаве футболист провел 49 матчей (22 встречи прошли в рамках второго дивизиона). Также украинец записал в актив 13 желтых карточек. Первые шаги делал в академии киевского "Динамо", а в 2018-м переехал в варшавский "Урсус".