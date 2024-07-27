Шленск продолжил сотрудничество с украинским защитником
Во Вроцлаве довольны прогрессом футболиста
Фото - Шльонськ
Егор Маценко договорился о новом 3-летнем контракте с коллективом из Вроцлава. Ранее в прессе сообщалось, что игрок может присоединиться к "Ракуву", но он решил не менять клубную прописку.
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Уроженец Черкасской области перешел в "Шленск" в статусе свободного агента в феврале 2022 года. До этого ему не удалось закрепиться в "Легии".
Во Вроцлаве футболист провел 49 матчей (22 встречи прошли в рамках второго дивизиона). Также украинец записал в актив 13 желтых карточек. Первые шаги делал в академии киевского "Динамо", а в 2018-м переехал в варшавский "Урсус".
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Источник:Шльонськ
Опубликовал: Александр Симченко
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