Сваток впервые попал в заявку Остина на матч
Клуб украинца удачно стартовал в международном соревновании
scdnipro1.com.ua
В рамках Кубка лег встречались мексиканский УНАМ Пумас и американский Остин. Матч завершился со счётом 2:3.
"Остин" отличился двумя голами до перерыва, однако с 34 минуты играл уже в меньшинстве. УНАС отыграл один точный удар в конце первого тайма, но в начале второй половины встречи снова пропустил.
Украинский защитник Александр Сваток провел весь матч на скамье запасных "Остина". Он впервые попал в заявку своей новой команды на матч.
"Лос вердес" гарантировали себе выход в плей-офф, однако впереди остается еще одна игра группового этапа против "Монтеррея". Она состоится в ночь с 30 на 31 июля по центральноевропейскому времени.
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