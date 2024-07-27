Сваток впервые попал в заявку Остина на матч

В рамках Кубка лег встречались мексиканский УНАМ Пумас и американский Остин. Матч завершился со счётом 2:3.

"Остин" отличился двумя голами до перерыва, однако с 34 минуты играл уже в меньшинстве. УНАС отыграл один точный удар в конце первого тайма, но в начале второй половины встречи снова пропустил.

Украинский защитник Александр Сваток провел весь матч на скамье запасных "Остина". Он впервые попал в заявку своей новой команды на матч.

"Лос вердес" гарантировали себе выход в плей-офф, однако впереди остается еще одна игра группового этапа против "Монтеррея". Она состоится в ночь с 30 на 31 июля по центральноевропейскому времени.