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Довбик не попал в старт Жироны на спарринг против Эспаньола, Цыганков до сих пор вне заявки

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Довбик не попал в старт Жироны на спарринг против Эспаньола, Цыганков до сих пор вне заявки

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Жирона" и "Эспаньол" проводят спарринг в рамках межсезонных сборов. Матч начался в 12.00.

Украинский нападающий Артем Довбик находится на скамье запасных "Жироны". Его соотечественник Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч.

В предыдущей встрече против “Монпелье” Довбик провел первый тайм и отметился дублем. Цыганков еще не играл в летних спаррингах.

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Источник: Агент Зинченко – его кум, имеющий бизнес в Крыму и находящийся в базе Миротворца
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Эспаньол (Барселона)
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