Довбик не попал в старт Жироны на спарринг против Эспаньола, Цыганков до сих пор вне заявки

"Жирона" и "Эспаньол" проводят спарринг в рамках межсезонных сборов. Матч начался в 12.00.

Украинский нападающий Артем Довбик находится на скамье запасных "Жироны". Его соотечественник Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч.

В предыдущей встрече против “Монпелье” Довбик провел первый тайм и отметился дублем. Цыганков еще не играл в летних спаррингах.