Довбик не попал в старт Жироны на спарринг против Эспаньола, Цыганков до сих пор вне заявки
Каталонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" и "Эспаньол" проводят спарринг в рамках межсезонных сборов. Матч начался в 12.00.
Украинский нападающий Артем Довбик находится на скамье запасных "Жироны". Его соотечественник Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч.
В предыдущей встрече против “Монпелье” Довбик провел первый тайм и отметился дублем. Цыганков еще не играл в летних спаррингах.
????????????????! ????#RCDEspanyolGirona pic.twitter.com/HanxkExl6j— Girona FC (@GironaFC) July 27, 2024
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