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Довбик игнорирует телефонные звонки тренера Атлетико Симеоне

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Обновлено

Трансфер в Мадрид окончательно срывается

Довбик игнорирует телефонные звонки тренера Атлетико Симеоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне звонил украинскому нападающему "Жироны" Артему Довбику, но тот не ответил на звонок. Об этом сообщает La Repubblica.

В последние несколько дней форвард неоднократно общался с наставником “Ромы” Даниэле Де Росси.

Довбик является фаворитом для “Ромы” на позицию центрального нападающего. Римляне предложили Артему лучшие финансовые условия, однако теперь итальянскому клубу нужно будет договориться с "Жироной".

В случае с "Атлетико" все было наоборот: клубы между собой пришли к согласию, а вот мадридцы с представителями Довбика – нет.

В контракте Довбика есть клаусула в размере 40 миллионов евро. Предложение "Ромы" сейчас равно 32 млн евро плюс бонусы.

Потенциально Артем может зарабатывать в Риме 3,5 млн. евро за сезон.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Артем Довбик Жирона
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Максим Кучер
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