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Клуб украинца в АПЛ хочет арендовать Яремчука – источник

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Еще один представитель "сине-желтых" может переехать в Англию

Клуб украинца в АПЛ хочет арендовать Яремчука – источник

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук может стать игроком "Брентфорда". Об этом сообщает Sport Arena.

"Пчелы" рассматривают вариант с арендой форварда без права выкупа.

После года аренды у “Валенсии” (29 матчей, четыре гола) Яремчук вернулся в “Брюгге”, однако бельгийский клуб хочет продать футболиста. Роман не вошел в планы тренера команды на предсезонный сбор в Нидерландах.

“Трабзонспор” был готов заплатить за него восемь миллионов евро и существенно повысить зарплату Яремчуку, но турецкий клуб получил отказ. Также к Роману проявляли интерес французский "Брест" и итальянская "Болонья".

Сам Яремчук хотел продолжить играть за “Валенсию”, однако преградой стала слишком высокая зарплата футболиста (4 млн евро в год). "Лос чес" ставят на молодого Рафу Мира в атаке.

Контракт Романа с “Брюгге” рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что за "Брентофрд" выступает Егор Ярмолюк. В прошлом сезоне команда Франка заняла 16 место в АПЛ.

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Роман Яремчук Брюгге Брентфорд (Лондон)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Максим Кучер
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