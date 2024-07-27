Клуб украинца в АПЛ хочет арендовать Яремчука – источник
Еще один представитель "сине-желтых" может переехать в Англию
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук может стать игроком "Брентфорда". Об этом сообщает Sport Arena.
"Пчелы" рассматривают вариант с арендой форварда без права выкупа.
После года аренды у “Валенсии” (29 матчей, четыре гола) Яремчук вернулся в “Брюгге”, однако бельгийский клуб хочет продать футболиста. Роман не вошел в планы тренера команды на предсезонный сбор в Нидерландах.
“Трабзонспор” был готов заплатить за него восемь миллионов евро и существенно повысить зарплату Яремчуку, но турецкий клуб получил отказ. Также к Роману проявляли интерес французский "Брест" и итальянская "Болонья".
Сам Яремчук хотел продолжить играть за “Валенсию”, однако преградой стала слишком высокая зарплата футболиста (4 млн евро в год). "Лос чес" ставят на молодого Рафу Мира в атаке.
Контракт Романа с “Брюгге” рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, что за "Брентофрд" выступает Егор Ярмолюк. В прошлом сезоне команда Франка заняла 16 место в АПЛ.
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