Довбик провел спарринг против Эспаньола на скамейке для запасных

В рамках товарищеского матча "Эспаньол" и "Жирона" сыграли со счетом 0:0.

Украинский нападающий Артем Довбик провел весь этот поединок на скамейке запасных. В первый раз за период текущего сбора он не получил игровых минут. В двух предыдущих матчах на его счету два гола в двух таймах.

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Виктор Цыганков в заявку не попал.

Следующий спарринг "Жирона" проведет 31 июля против "Тулузы". Официальный сезон для каталонцев стартует 15 августа матчем против "Бетиса".