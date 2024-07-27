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Довбик провел спарринг против Эспаньола на скамейке для запасных

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Игровых минут не получил

Довбик провел спарринг против Эспаньола на скамейке для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках товарищеского матча "Эспаньол" и "Жирона" сыграли со счетом 0:0.

Украинский нападающий Артем Довбик провел весь этот поединок на скамейке запасных. В первый раз за период текущего сбора он не получил игровых минут. В двух предыдущих матчах на его счету два гола в двух таймах.

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Виктор Цыганков в заявку не попал.

Следующий спарринг "Жирона" проведет 31 июля против "Тулузы". Официальный сезон для каталонцев стартует 15 августа матчем против "Бетиса".

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 16:06
боролся с телефоном, чтобы не ответить симеоне)))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 16:06
боролся с телефоном, чтобы не ответить симеоне)))
Ответить
0
0

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