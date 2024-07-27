Довбик провел спарринг против Эспаньола на скамейке для запасных
Игровых минут не получил
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках товарищеского матча "Эспаньол" и "Жирона" сыграли со счетом 0:0.
Украинский нападающий Артем Довбик провел весь этот поединок на скамейке запасных. В первый раз за период текущего сбора он не получил игровых минут. В двух предыдущих матчах на его счету два гола в двух таймах.
Виктор Цыганков в заявку не попал.
Следующий спарринг "Жирона" проведет 31 июля против "Тулузы". Официальный сезон для каталонцев стартует 15 августа матчем против "Бетиса".
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 16:06
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