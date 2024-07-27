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Категорическое "нет" для Атлетико: Довбик хочет только в Рому – Ди Марцио

Наши за границей
Обновлено

Это повлекло за собой определенный конфликт

Категорическое "нет" для Атлетико: Довбик хочет только в Рому – Ди Марцио

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик хочет перейти только в "Рому". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Агент футболиста Алексей Люндовский сообщил "матрасникам", что их предложение уже не рассматривается. В том числе это сообщение дошло и до главного тренера Диего Симеоне.

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Теперь среди серьезных претендентов только Рома, с которой Довбик уже договорился об условиях личного контракта. Осталось только непосредственно клубам прийти к согласию относительно суммы трансфера.

На данный момент известно о 32 миллионах евро и бонусах, которые предложили римляне. Клаусула составляет 40 миллионов евро – такую ​​сумму (с бонусами) готов был отдать "Атлетико" согласно информации журналистов.

Такое решение представителей футболиста относительно "Атлетико" вызвало некоторое недоразумение с "Жироной", которая уже договорилась с "матрасниками". Однако с понедельника "Рома" будет работать над завершением соглашения.

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Артем Довбик
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1 голосов
Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
27.07.2024 в 17:53
Алеиш Гарсия перешёл в Байер, чемпион Бундеслиги, Савио в Ман Сити, чемпион Англии и гранд мирового футбола, Ян Коуто близок к переходу в Боруссию, финалист последний Лиги Чемпионов. Все трое сыграют в ЛЧ, а вот Артем Долбойовбик отправится в середняк серии А, может хоть к 30 дебютирует в ЛЧ... Или и дальше своего агента будет слушать, из Ромы в Саудовскую Аравию или Катар, в "перспективный проект"
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Комментарии 20
Andrumas (Düsseldorf)
27.07.2024 в 17:53
Алеиш Гарсия перешёл в Байер, чемпион Бундеслиги, Савио в Ман Сити, чемпион Англии и гранд мирового футбола, Ян Коуто близок к переходу в Боруссию, финалист последний Лиги Чемпионов. Все трое сыграют в ЛЧ, а вот Артем Долбойовбик отправится в середняк серии А, может хоть к 30 дебютирует в ЛЧ... Или и дальше своего агента будет слушать, из Ромы в Саудовскую Аравию или Катар, в "перспективный проект"
Ответить
1
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 18:01
футбол для Довбика средство зарабатывания денег. На имидж и на славу ему насрать с Эйфелевой башни!
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0
0
download1 (huyersk)
27.07.2024 в 19:28
100
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0
0
storm_ua (Николаев)
27.07.2024 в 17:46
Мндя...чувак тупо отдал свою судьбу в руки агенту, а тому главное закрыть свои хотелки. И это при том что Атлетико, просто идеальный вариант для Артема.
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0
0
kukarekin (Одесса)
27.07.2024 в 17:19
Простокваша гной
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1
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Вarcelinius
27.07.2024 в 17:27
Без усякого сумніву. Гімно, ще те.
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1
2
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 17:28
А ще Ласкала теж.
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1
2
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 17:06
В Роме Довбик себя похоронит, это не его клуб, не его чемпионат. Ну, а хули сделаешь, если он е@анат. Туда ему значит и дорога, в небытие, в забвенье. Прощай мальчик Тёма. Гарних тобі долярів. Тобі і твоєму носатому агенту. Сопляк...
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3
4
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2024 в 17:09
там эуры))
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0
3
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 17:21
та знаю, эт я образно ))
 
0
2
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 16:59
Слюнтяй этот Довбик, своего мнения не имеет, дяди за него всё решают. Тьфу.. Читай Артёмка, читай...
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2
4
La Scala (Milano)
27.07.2024 в 17:10
Під@р, сиди в своїй замизганій хрущовці, бухай глодяру і не смерди тут
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3
3
La Scala (Milano)
27.07.2024 в 17:12
Вибачте, просто заїб@в вже тут цей покруч.
 
3
1
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 17:14
Ні, не вибачаємо. Іди нах...
 
1
4
Caballero (DC)
27.07.2024 в 16:54
А хто казав, що Іспанія понад усе?
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0
1
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 17:12
Я казав, тільки не Іспанія, а Барселона.
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0
2
MaximSK (Киев)
27.07.2024 в 16:42
На месте Атлетико и Симеоне я бы сильно разозлился, с Жироной договорились, осталось подписать контракт с игроком и тут Довбик с агентом стали играть в непонятные игры, в итоге Довбик переходит в Рому, лишь 6 команду Серии А без участия в ЛЧ и с зарплатой только на полмиллиона выше чем в Атлетико. Если бы он успешно играл бы, ему бы потом повысили зарплату
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3
0
Не дармоед (Запорожье)
27.07.2024 в 17:18
Как в известном кино,что ты можешь сделать за деньги? За деньги я могу сделать всё, (даже не играть).
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
27.07.2024 в 16:30
Браво Артем - ти кремінь ! В Мадриді - це не твоя майбутня команда !
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Вarcelinius
27.07.2024 в 17:30
Тьху на тебе ще раз, пі@арас.
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