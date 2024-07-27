Категорическое "нет" для Атлетико: Довбик хочет только в Рому – Ди Марцио
Это повлекло за собой определенный конфликт
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик хочет перейти только в "Рому". Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.
Агент футболиста Алексей Люндовский сообщил "матрасникам", что их предложение уже не рассматривается. В том числе это сообщение дошло и до главного тренера Диего Симеоне.
Теперь среди серьезных претендентов только Рома, с которой Довбик уже договорился об условиях личного контракта. Осталось только непосредственно клубам прийти к согласию относительно суммы трансфера.
На данный момент известно о 32 миллионах евро и бонусах, которые предложили римляне. Клаусула составляет 40 миллионов евро – такую сумму (с бонусами) готов был отдать "Атлетико" согласно информации журналистов.
Такое решение представителей футболиста относительно "Атлетико" вызвало некоторое недоразумение с "Жироной", которая уже договорилась с "матрасниками". Однако с понедельника "Рома" будет работать над завершением соглашения.
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