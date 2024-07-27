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Лехия к пяти украинцам планирует добавить игроков олимпийской сборной сине-желтых

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Бело-зеленые заинтересованы в футболистах команды U23

Лехия к пяти украинцам планирует добавить игроков олимпийской сборной сине-желтых

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вернувшаяся в элиту "Лехия" продолжает мониторить украинский рынок. В составе коллектива из Гданьска уже выступает 4 представителя соседней страны: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.

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Зимой триумфатор Первой лиги попытается пригласить в команду игроков олимпийской сборной Украины. Фамилии потенциальных новичков "бело-зеленых" не раскрываются.

"Лехия" стартовала в Экстраклясе с одного балла после двух туров. Сначала клуб разошелся миром со "Шленском" (1:1), а затем проиграл "Мотору" (0:2).

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Лехия (Гданьск) Олимпийская сборная Украины
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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