Лехия к пяти украинцам планирует добавить игроков олимпийской сборной сине-желтых
Бело-зеленые заинтересованы в футболистах команды U23
Getty Images/Global Images Ukraine
Вернувшаяся в элиту "Лехия" продолжает мониторить украинский рынок. В составе коллектива из Гданьска уже выступает 4 представителя соседней страны: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.
Зимой триумфатор Первой лиги попытается пригласить в команду игроков олимпийской сборной Украины. Фамилии потенциальных новичков "бело-зеленых" не раскрываются.
"Лехия" стартовала в Экстраклясе с одного балла после двух туров. Сначала клуб разошелся миром со "Шленском" (1:1), а затем проиграл "Мотору" (0:2).
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Источник:Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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