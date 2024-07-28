Романо: Рома и Довбик собираются подписать контракт на 5 лет

Инсайдер сообщил о новых деталях летней саги с украинским форвардом в главной роли. Артем вместе с агентами принял предложение "волков" и на переход дали "зеленый свет".

Стороны намерены подписать соглашение до июня 2029 года. Интересно, что прошлым летом нападающий также договаривался о сотрудничестве на 5 сезонов с представителем Ла Лиги.

В начале этой недели "Рома" и "Жирона" начнут переговоры. Источник отмечает, что конкретная сумма трансфера еще не согласована. Каталонская команда ожидает заработать на продаже бомбардира более 30 млн. евро.