Романо: Рома и Довбик собираются подписать контракт на 5 лет
Трансфер становится все более реальным
Фото: ФК Жирона
Инсайдер сообщил о новых деталях летней саги с украинским форвардом в главной роли. Артем вместе с агентами принял предложение "волков" и на переход дали "зеленый свет".
Стороны намерены подписать соглашение до июня 2029 года. Интересно, что прошлым летом нападающий также договаривался о сотрудничестве на 5 сезонов с представителем Ла Лиги.
В начале этой недели "Рома" и "Жирона" начнут переговоры. Источник отмечает, что конкретная сумма трансфера еще не согласована. Каталонская команда ожидает заработать на продаже бомбардира более 30 млн. евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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