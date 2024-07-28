Постепенно набирает форму. У Мудрика 90% точных передач в матче с Селтиком

По данным Sofascore, украинский вингер Михаил Мудрик получил оценку 6,6 в матче против "Селтика".

По информации портала, Мудрик за 45 минут на поле сделал 14 касаний мяча, отдал 9 точных передач из 10 (90%), нанес 1 удар в створ ворот, трижды потерял мяч и 1 раз сфолил.

Правда обозреватели матча негативно оценили действия украинца.

"Мудрик редко получал мяч и не создавал угрозу воротам "Селтика". У него был один удачный спринт, подача, а также слабый удар, с которым легко справился Шмейхель. Игра Мудрика контрастировала с тем, что показывал Рахим Стерлинг, который сменил его после перерыва. Стерлинг мог забивать сам, и создавал шансы для партнеров. Не удивлюсь, если Стерлинг на некоторое время вытеснит Мудрика из основы", – пишет автор The Athletic Саймон Джонсон.

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Напомним, что во вчерашнем матче "Челси" – "Селтик" победила команда из Шотландии со счетом 4:1. В перерыве Мудрика заменил Рахим Стерлинг.