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Арсенал одержал волевую победу над Ман Юнайтед. Зинченко вышел в старте

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Бразильцы прекрасно сыграли за "канониров"

Арсенал одержал волевую победу над Ман Юнайтед. Зинченко вышел в старте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" провел свой второй спарринг во время турне в США. "Канониры" победили со счетом 2:1.

Первыми забили манкунианцы: Хойлунд отличился на 10-й минуте. Но уже на 26 цифры на табло уравнял Жезус, а на 81 Мартинелли вырвал победу.

Украинский футболист Александр Зинченко появился в стартовом составе "Арсенала". Он провел на поле 63 минуты, после чего был заменен 17-летним Льюисом-Скелли.

В предыдущем матче Зинченко выходил из скамьи для запасных.

Следующий поединок "Арсенал" проведет в ночь с 31 июля на 1 августа против "Ливерпуля" в Филадельфии.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.07.2024 в 10:28
Виженуть, виженуть...)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.07.2024 в 10:28
Виженуть, виженуть...)
Ответить
0
0

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