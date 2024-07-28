Арсенал одержал волевую победу над Ман Юнайтед. Зинченко вышел в старте

Лондонский "Арсенал" провел свой второй спарринг во время турне в США. "Канониры" победили со счетом 2:1.

Первыми забили манкунианцы: Хойлунд отличился на 10-й минуте. Но уже на 26 цифры на табло уравнял Жезус, а на 81 Мартинелли вырвал победу.

Украинский футболист Александр Зинченко появился в стартовом составе "Арсенала". Он провел на поле 63 минуты, после чего был заменен 17-летним Льюисом-Скелли.

В предыдущем матче Зинченко выходил из скамьи для запасных.

Следующий поединок "Арсенал" проведет в ночь с 31 июля на 1 августа против "Ливерпуля" в Филадельфии.