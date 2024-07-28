Арсенал одержал волевую победу над Ман Юнайтед. Зинченко вышел в старте
Бразильцы прекрасно сыграли за "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" провел свой второй спарринг во время турне в США. "Канониры" победили со счетом 2:1.
Первыми забили манкунианцы: Хойлунд отличился на 10-й минуте. Но уже на 26 цифры на табло уравнял Жезус, а на 81 Мартинелли вырвал победу.
Украинский футболист Александр Зинченко появился в стартовом составе "Арсенала". Он провел на поле 63 минуты, после чего был заменен 17-летним Льюисом-Скелли.
В предыдущем матче Зинченко выходил из скамьи для запасных.
Следующий поединок "Арсенал" проведет в ночь с 31 июля на 1 августа против "Ливерпуля" в Филадельфии.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.07.2024 в 10:28
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