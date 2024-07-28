Цыганков нацелен на переход в АПЛ – источник

Украинский вингер “Жироны” Виктор Цыганков на данный момент очень направлен на переезд в Английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако источник не указал, есть ли уже конкретные движения футболиста в сторону Туманного Альбиона.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" предметно интересовались Цыганковым.

Виктор выступает за “Жирону” с января 2023 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча, в которых отличился 15 результативными действиями (8+7).

Цыганков пропустил три спарринга каталонцев, которые они провели этим летом. Украинец продолжает восстанавливаться от травмы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 30 миллионов евро.