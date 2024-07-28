Рома с понедельника начнет переговоры с Жироной по поводу Довбика

Итальянская "Рома" начнет переговоры с "Жироной" по поводу нападающего Артема Довбика с завтрашнего дня, понедельника 29 июля. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Волки" планируют сделать каталонцам первое предложение. По сообщению инсайдеров, оно будет равно 32-33 млн евро гарантированной выплаты и четырем миллионам евро бонусов.

В то же время контракт с “Ромой” Довбык уже согласовал. В Италии украинец может зарабатывать ориентировочно 3,5 млн. евро в год.

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Романо также сообщает, что на завтра забронировано прохождение медосмотра для вингера "Ювентуса" Матиаса Суле. После этого он подпишет пятилетний контракт с “Ромой”.