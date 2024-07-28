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Рома предложит Жироне за Довбика 32 млн евро, а также бонусы и проценты от перепродажи

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Рома предложит Жироне за Довбика 32 млн евро, а также бонусы и проценты от перепродажи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Инсайдер Николо Скира раскрыл финансовые детали возможного перехода украинского нападающего "Жироны" Артем Довбика в "Рому".

Итальянский клуб предложит испанскому 32 миллиона евро гарантированной выплаты. Также "Жирона" получит бонусы и процент от последующей продажи Довбика.

Другие журналисты сообщают, что бонусы достигают пяти миллионов евро, а по перепродаже каталонцы могут получить до 15%.

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Фабрицио Романо сегодня заявил, что "Рома" начнет переговоры с "Жироной" в понедельник.

Зарплата Довбика в "Жироне" будет составлять три миллиона евро в год. Кроме этого, для футболиста предусмотрены бонусы.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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