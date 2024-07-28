Рома предложит Жироне за Довбика 32 млн евро, а также бонусы и проценты от перепродажи
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Инсайдер Николо Скира раскрыл финансовые детали возможного перехода украинского нападающего "Жироны" Артем Довбика в "Рому".
Итальянский клуб предложит испанскому 32 миллиона евро гарантированной выплаты. Также "Жирона" получит бонусы и процент от последующей продажи Довбика.
Другие журналисты сообщают, что бонусы достигают пяти миллионов евро, а по перепродаже каталонцы могут получить до 15%.
Фабрицио Романо сегодня заявил, что "Рома" начнет переговоры с "Жироной" в понедельник.
Зарплата Довбика в "Жироне" будет составлять три миллиона евро в год. Кроме этого, для футболиста предусмотрены бонусы.
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