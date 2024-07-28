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Дайч: Мико поправляется. Мы должны быть осторожны

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Тренер мерсисайдцев – о травмированных игроках

Дайч: Мико поправляется. Мы должны быть осторожны

Getty Images / Global Images Ukraine

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В субботу "Эвертон" уступил в спарринге "Солфорду" из четвертого дивизиона (1:2). Наставник команды Шон Дайч высказался об отсутствии группы футболистов.

“Тарковски приходит в себя и это хорошо. С Гейе мы должны были быть осторожными, но он приходит в себя. Мико [Миколенко] тоже поправляется. Илиман [Ндиайе] – ничего серьезного, так что к началу следующей недели он будет в норме.

Джаррад [Брентвейт] делает шаги вперед. Мы надеемся на него. Не на этой неделе, но после нее".

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"Это не серьезные травмы, но на этом этапе предсезонной подготовки, когда они провели много работы, мы должны быть осторожны. В этих матчах вы можете бросить их в игру и если случится что-нибудь серьезное, они пропустят более длительный период.

Мы не можем себе этого позволить. Вот почему мы сняли основную группу игроков первой команды довольно рано с игры и у них был отдых на этой неделе”, – объяснил специалист.

Первый официальный поединок "Эвертон" сыграет 17 августа.

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Источник:
Евертон, LiverpoolWorld
Опубликовал: Александр Симченко
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