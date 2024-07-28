Дайч: Мико поправляется. Мы должны быть осторожны

В субботу "Эвертон" уступил в спарринге "Солфорду" из четвертого дивизиона (1:2). Наставник команды Шон Дайч высказался об отсутствии группы футболистов.

“Тарковски приходит в себя и это хорошо. С Гейе мы должны были быть осторожными, но он приходит в себя. Мико [Миколенко] тоже поправляется. Илиман [Ндиайе] – ничего серьезного, так что к началу следующей недели он будет в норме.

Джаррад [Брентвейт] делает шаги вперед. Мы надеемся на него. Не на этой неделе, но после нее".