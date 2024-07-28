Дайч: Мико поправляется. Мы должны быть осторожны
Тренер мерсисайдцев – о травмированных игроках
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В субботу "Эвертон" уступил в спарринге "Солфорду" из четвертого дивизиона (1:2). Наставник команды Шон Дайч высказался об отсутствии группы футболистов.
“Тарковски приходит в себя и это хорошо. С Гейе мы должны были быть осторожными, но он приходит в себя. Мико [Миколенко] тоже поправляется. Илиман [Ндиайе] – ничего серьезного, так что к началу следующей недели он будет в норме.
Джаррад [Брентвейт] делает шаги вперед. Мы надеемся на него. Не на этой неделе, но после нее".
"Это не серьезные травмы, но на этом этапе предсезонной подготовки, когда они провели много работы, мы должны быть осторожны. В этих матчах вы можете бросить их в игру и если случится что-нибудь серьезное, они пропустят более длительный период.
Мы не можем себе этого позволить. Вот почему мы сняли основную группу игроков первой команды довольно рано с игры и у них был отдых на этой неделе”, – объяснил специалист.
Первый официальный поединок "Эвертон" сыграет 17 августа.
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